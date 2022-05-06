Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Прат останется в Италии

06 Мая 2022 • 09:58 Комментировать

Полузащитник «Лестера» Деннис Прат, выступающий на правах аренды за «Торино», останется в Италии. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, на днях состоялась встреча между представителями «быков» и «лис», на которой обсуждалось продление аренды игрока ещё на один сезон. В этом заинтересованы все стороны переговоров.

Прат перешёл в «Лестер» из «Сампдории» в 2019 году за 19,2 млн евро. За два года он провёл за английский клуб 60 матчей, в которых забил три мяча и отдал пять голевых передач. Контракт игрока с «Лестером» рассчитан до 2024 года.

Перед началом текущего сезона полузащитника отдали в аренду в «Торино», за который он сыграл 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Цена 27-летнего бельгийца на Transfermarkt составляет 15 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Лестер Деннис Прат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
06.05  19:45 Интер Милан ... Эмполи 1.22 7.00 13.00
06.05  22:00 Дженоа ... Ювентус 5.40 3.85 1.68
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Мая
11:17 · Италия. Серия А
«Рома» отблагодарит фанатов, которые стали свидетелями разгрома от «Будё-Глимт»
10:26 · Италия. Серия А
Легенда «Ювентуса» может завершить карьеру
09:58 · Италия. Серия А
Прат останется в Италии
09:31 · Англия. Премьер-лига
Моуринью нацелился на защитника «Манчестер Юнайтед»
08:25 · Англия. Премьер-лига
Абрахам не собирается уходить из «Ромы»
05 Мая
23:29 · Италия. Серия А
«Рома» готова продать Дзаньоло за 50 млн евро
22:47 · Италия. Серия А
Агент Мино Райола похоронен в Монте-Карло
22:27 · Италия. Серия А
Экитике стал трансферной целью «Интера»
22:10 · Италия. Серия А
«Салернитана» покинула зону вылета Серии А впервые за 250 дней
21:05 · Италия. Серия А
«Салернитана» выиграла у «Венеции» битву за выживание
21:05 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Возможно, у меня будет собственный клуб»
19:55 · Италия. Серия А
«Барселона» предлагает 40 миллионов евро за Кулибали
19:39 · Италия. Серия А
Индзаги: «Матч с «Эмполи» может стать очень опасным для «Интера»
19:31 · Италия. Серия А
Михайлович вернулся к тренировкам «Болоньи» после лечения от лейкемии
19:04 · Италия. Серия А
Флоренци приступил к тренировкам в общей группе «Милана»
Все новости
Рекомендуем