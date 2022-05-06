Прат останется в Италии

Полузащитник «Лестера» Деннис Прат, выступающий на правах аренды за «Торино», останется в Италии. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, на днях состоялась встреча между представителями «быков» и «лис», на которой обсуждалось продление аренды игрока ещё на один сезон. В этом заинтересованы все стороны переговоров.

Прат перешёл в «Лестер» из «Сампдории» в 2019 году за 19,2 млн евро. За два года он провёл за английский клуб 60 матчей, в которых забил три мяча и отдал пять голевых передач. Контракт игрока с «Лестером» рассчитан до 2024 года.

Перед началом текущего сезона полузащитника отдали в аренду в «Торино», за который он сыграл 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Цена 27-летнего бельгийца на Transfermarkt составляет 15 млн евро.