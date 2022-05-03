Бонуччи назвал команду, которая выиграет скудетто в этом сезоне

Опытный итальянский защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал журналистам, кто в этом сезоне выиграет чемпионский титул в этом сезоне.

Бонуччи сказал, что, как ему кажется, скудетто нынче снова выиграет миланский «Интер», у которого более простое расписание, чем у «Милана». Защитник «старой синьоры» отметил, что чемпионская гонка в этом сезоне очень интересная, но ему очень жаль, что туринский клуб в ней не участвует.

Напомним, что «Ювентус» на данный момент занимает четвёртую строчку в таблице. Леонардо Бонуччи в этом сезоне провёл в итальянской лиге 21 матч. Защитник забил пять голов и сделал один ассист.