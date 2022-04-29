«Фламенго» готов предложить контракт Артуро Видалю

«Фламенго» готов предложить контракт полузащитнику «Интера» Артуро Видалю. Ранее была информация, что миланский клуб готов избавиться от футболиста, даже заплатив ему неустойку. В свою очередь, Видаль заявил, что намерен закончить карьеру в Южной Америке.

«Фламенго» готов предложить полузащитнику 4,7 миллионов евро за сезон, сообщают чилийские СМИ. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон. Также игроком интересуется «Коло-Коло».

В этом сезоне футболист провел в Серии А 25 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.