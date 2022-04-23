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Чемпионат Италии. Серия А

Симеоне хочет пригласить Лаутаро Мартинеса в «Атлетико»

23 Апреля 2022 • 01:24 Комментировать

Аргентинский наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне положил глаз на нападающего миланского «Интера» - своего соотечественника Лаутаро Мартинеса. «Интер» очень хочет заполучить уходящего из «Ювентуса» Пауло Дибалу, и это беспокоит Мартинеса, ведь Дибала придет именно на его позицию. В таком случае Лаутаро подумывает об уходе, и вариант с «Атлетико» для него очень удобен. Правда, «Атлетико» может спугнуть цена на футболиста - 70 миллионов евро, уточняет El Mundo Deportivo. За ситуацией с Мартинесом следят также и некоторые клубы английской Премьер-лиги, однако их названия издание не уточняет.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Лаутаро Мартинес Трансферы футбола - лето 2022
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