Спаллетти поужинал с сыном Диего Марадоны

Диего Армандо Марадона-младший поужинал с тренером «Наполи» Лучано Спаллетти и опубликовал фотографию их встречи в социальных сетях.

Спаллетти провел лекцию в Университете Федерико II в Неаполе, а затем взял перерыв, чтобы встретиться с одним из сыновей легендарного нападающего, скончавшегося 25 ноября 2020 года. Диего Армандо-младший опубликовал фотографию с наставником «Наполи», написав:

«Спасибо за вашу доступность, Лучано Спаллетти, вы хороший человек, и общение с вами всегда обогащает меня».

Напомним, что в этом сезоне неаполитанский клуб имеет реальные шансы выиграть скудетто впервые с сезона 1989-90 годов, когда за клуб выступал легендарный Марадона.