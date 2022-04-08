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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло считает, что итальянский футбол отстал от ведущих стран мира

08 Апреля 2022 • 21:01 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России, «Ювентуса» и других клубов Фабио Капелло считает, что итальянский футбол отстал от ведущих стран мира.

«Итальянский футбол далеко позади других. Мяч двигается медленно, судьи слишком часто свистят. Они слишком часто останавливают игру. Каждый стык – это фол, поэтому нет интенсивности», - цитирует специалиста Football Italia.

Напомним, ранее главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри подверг критике уровень чемпионата Италии.

Сборная Италии не смогла отобраться на второй чемпионат мира подряд. В нынешнем розыгрыше итальянцы не смогли сломить сопротивление Северной Македонии, проиграв на своем поле со счетом 0:1.

Четыре года назад Италия также в стыках уступила Швеции (0:1, 0:0).  


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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Сборная Италии Маурицио Сарри
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