Пёнтек получил травму ахилла

Польский нападающий «Фиорентины» Кшиштоф Пёнтек получил повреждение ахилла и выбыл из строя на неопределённый срок.

По информации Corriere Fiorentino, 26-летний польский футболист из-за травмы ахилла точно пропустит предстоящие поединки «фиалок» в итальянском чемпионате против «Эмполи» и «Наполи». Пока точная дата возвращения Пёнтеке в строй неизвестна.

Напомним, что в этом сезоне Кшиштоф Пёнтек провёл в итальянской лиге в составе «Фиорентины» восемь поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.