Капелло о Калюлю: У него есть скорость и концентрация. Я бы поставил на него

Бывший тренер «Милана» Фабио капелло лестно отозвался о прогрессе защитника Пьера Калюлю.

«Я бы поставил на него много. У него есть такая важная характеристика, как скорость, плюс я всегда вижу его сконцентрированным, скромным. Он, конечно, будет прибавлять, и я вижу его в паре центральных защитников рядом с Томори», - сказал Капелло.

Также итальянский специалист отметил прогресс полузащитника Сандро Тонали.

«У него есть личность, сила и качество, он умен на поле. Он очень силен в обороне, а также в доставке мяча вперед: он видит игру и хорошо продвигается с мячом на скорости» , - добавил специалист.

Калюлю сыграл в этом сезоне в Серии А 19 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.