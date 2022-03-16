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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло о Калюлю: У него есть скорость и концентрация. Я бы поставил на него

16 Марта 2022 • 14:14 Комментировать

Бывший тренер «Милана» Фабио капелло лестно отозвался о прогрессе защитника Пьера Калюлю.

«Я бы поставил на него много. У него есть такая важная характеристика, как скорость, плюс я всегда вижу его сконцентрированным, скромным. Он, конечно, будет прибавлять, и я вижу его в паре центральных защитников рядом с Томори», - сказал Капелло.

Также итальянский специалист отметил прогресс полузащитника Сандро Тонали.

«У него есть личность, сила и качество, он умен на поле. Он очень силен в обороне, а также в доставке мяча вперед: он видит игру и хорошо продвигается с мячом на скорости» , - добавил специалист.

Калюлю сыграл в этом сезоне в Серии А 19 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фабио Капелло Сандро Тонали Пьер Калюлю
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