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Чемпионат Италии. Серия А

Кастильехо покинет «Милан»

14 Марта 2022 • 09:12 Комментировать

Вингер «Милана» Саму Кастильехо летом покинет клуб. Об этом сообщает в своём «Твиттере» журналист Никола Скира.

По информации источника, «россонери» не заинтересованы в услугах 27-летнего игрока, чей контракт истекает летом 2023 года. Два клуба из Ла Лиги уже сделали запросы по поводу возможного трансфера.

Нападающий перешёл в «Милан» в 2018 году из «Вильярреала» за €21,30 млн.

В текущем сезоне испанец провёл за клуб пять матчей, в которых отдал две голевые передачи. Его цена на Transfermarkt составляет €5,50 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Самуэль Кастильехо Николо Скира
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