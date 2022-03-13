«Рома» завершила сделку по «Свилару»

Сербский голкипер «Бенфики» Миле Свилар в ближайшее время станет игроком «Ромы», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка завершена. Футболист подпишет контракт с итальянским клубом в качестве свободного агента. В ближайшее время Свилар пройдет медобследование для своей новой команды.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии 22-летний Свилар принял участие в 12 матчах, в которых пропустил 14 мячей и четырежды сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Портал Thansfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.