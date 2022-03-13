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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» завершила сделку по «Свилару»

13 Марта 2022 • 11:38 Комментировать
Удинезе
...
Рома
3.30 3.40 2.20
Через 7 ч. 38 мин.

Сербский голкипер «Бенфики» Миле Свилар в ближайшее время станет игроком «Ромы», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка завершена. Футболист подпишет контракт с итальянским клубом в качестве свободного агента. В ближайшее время Свилар пройдет медобследование для своей новой команды.  

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии 22-летний Свилар принял участие в 12 матчах, в которых пропустил 14 мячей и четырежды сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Портал Thansfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.   

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Бенфика Миле Свилар
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