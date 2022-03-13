«Рома» на 94-й минуте ушла от поражения в матче против «Удинезе»

Науэль Молина вывел хозяев вперед на 15-й минуте игры. На 94-й минуте Лоренцо Пеллегрини спас «Рому» от поражения, реализовав пенальти.
Таким образом, команда Жозе Моуринью набрала 48 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» с 30 очками остался на 14-м месте.
Протокол игры
|(1:0) Молина Науэль15'
|90'Пеллегрини Лоренцо (1:1)
Сильвестри Марко•Бекао Родриго • 90'Мари Пабло•Перес Неуэн 82' (Зеегелаар Марвин ( 82') •Молина Науэль•Перейра Роберто•Яяло Мато•Макенго Жан-Виктор 86' 87' (Самарджич Лазар ( 87') •Удоги Дестини•Делофеу Херард 26' 87' (Пуссетто Игнасио ( 87') •Гомеш Бету
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука 85' (Перес Карлес ( 85') •Смоллинг Крис•Ибаньес Рожер • 88'Карсдорп Рик 73' (Верету Жордан ( 73') •Оливейра Сержиу 46' (Эль-Шаарави Стефан ( 46') •Кристанте Бриан•Пеллегрини Лоренцо•Залевский Никола 65' (Шомуродов Элдор ( 65') •Абрахам Тэмми 65' (Афена-Гьян Феликс ( 65' ) • 70'Дзаньоло Николо
13 марта. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).