«Рома» на 94-й минуте ушла от поражения в матче против «Удинезе»

В матче 29-го тура Серии А «Удинезе» сыграл вничью с «Ромой» (1:1).

Науэль Молина вывел хозяев вперед на 15-й минуте игры. На 94-й минуте Лоренцо Пеллегрини спас «Рому» от поражения, реализовав пенальти.

Таким образом, команда Жозе Моуринью набрала 48 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» с 30 очками остался на 14-м месте.