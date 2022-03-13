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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» на 94-й минуте ушла от поражения в матче против «Удинезе»

13 Марта 2022 • 21:59 Комментировать
Удинезе
1:1
Рома
окончен
В матче 29-го тура Серии А «Удинезе» сыграл вничью с «Ромой» (1:1).

Науэль Молина вывел хозяев вперед на 15-й минуте игры. На 94-й минуте Лоренцо Пеллегрини спас «Рому» от поражения, реализовав пенальти.

Таким образом, команда Жозе Моуринью набрала 48 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» с 30 очками остался на 14-м месте.

Протокол игры  
Удинезе 1:1Рома
(1:0) Молина Науэль15'   
  90'Пеллегрини Лоренцо (1:1)
Сильвестри МаркоБекао Родриго   90'Мари ПаблоПерес Неуэн  82' (Зеегелаар Марвин (  82') Молина НауэльПерейра РобертоЯяло МатоМакенго Жан-Виктор   86'  87' (Самарджич Лазар (  87') Удоги ДестиниДелофеу Херард   26'  87' (Пуссетто Игнасио (  87') Гомеш Бету
Запасные: Гаспарини МануэльПаделли ДаниэлеБенкович ФилипНюйтинк БрэмСоппи БрэндонАрслан Толгай-АлиНесторовски Илья
Патрисиу РуйМанчини Джанлука  85' (Перес Карлес (  85') Смоллинг КрисИбаньес Рожер   88'Карсдорп Рик  73' (Верету Жордан (  73') Оливейра Сержиу  46' (Эль-Шаарави Стефан (  46') Кристанте БрианПеллегрини ЛоренцоЗалевский Никола  65' (Шомуродов Элдор (  65') Абрахам Тэмми  65' (Афена-Гьян Феликс (  65'   70') Дзаньоло Николо
Запасные: Боер ПьетроДиавара АмадуВинья МатиасБове ЭдоардоФузато ДаниэлDimitrios KeramitsisМэйтленд-Найлс Эйнсли
13 марта. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Удинезе Серия А Лоренцо Пеллегрини
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окончен Фиорентина 1:0 Болонья 1.60 4.10 5.70
окончен Верона 1:2 Наполи 3.50 3.50 2.12
окончен Аталанта 0:0 Дженоа 1.35 5.00 8.50
окончен Удинезе 1:1 Рома 3.15 3.40 2.30
13.03  22:45 Торино ... Интер Милан 4.60 4.00 1.75
14.03  22:45 Лацио ... Венеция 1.41 5.00 7.80
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