Защитник «Манчестер Юнайтед» Далот может перейти в «Рому»

Как сообщает Calciomercato, португальский защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот попал в сферу интересов итальянской «Ромы».

По информации источника, Далота хочет видеть в команде лично главный тренер римлян Жозе Моуриньо.

В нынешнем сезоне АПЛ защитник принял участие в 15 матчах, в которых результативными действиями не отметился.

Португалец перешёл в стан манкунианцев летом 2018 года из «Порту» за 19 миллионов фунтов. За неполных 4 сезона в футболке «красных дьяволов» Далот провёл 30 встреч. Сезон 20/21 22-летний защитник отыграл в аренде за «Милан».

Сейчас портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.