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Чемпионат Италии. Серия А

Защитник «Манчестер Юнайтед» Далот может перейти в «Рому»

09 Марта 2022 • 17:12 Комментировать
Удинезе
...
Рома
3.30 3.35 2.25
13.03 20:00

Как сообщает Calciomercato, португальский защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот попал в сферу интересов итальянской «Ромы».

По информации источника, Далота хочет видеть в команде лично главный тренер римлян Жозе Моуриньо.

В нынешнем сезоне АПЛ защитник принял участие в 15 матчах, в которых результативными действиями не отметился.

Португалец перешёл в стан манкунианцев летом 2018 года из «Порту» за 19 миллионов фунтов. За неполных 4 сезона в футболке «красных дьяволов» Далот провёл 30 встреч. Сезон 20/21 22-летний защитник отыграл в аренде за «Милан».   

Сейчас портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Диогу Далот
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УДИНЕЗЕ РОМА
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