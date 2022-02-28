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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-защитник «Зенита» Кришито продолжит карьеру в МЛС

28 Февраля 2022 • 10:01 Комментировать

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито подписал контракт с «Торонто», сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По информации источника, соглашение 35-летнего итальянца с клубом МЛС рассчитано на два года.

Итальянец присоединится к «Торонто» в марте 2021 года.

Напомним, что с 2011 по 2018 год Кришито играл за «Зенит». В составе петербургского клуба он дважды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок России и один раз — Кубок России.

В текущем сезоне Кришито провёл 16 матчей за «Дженоа» во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую предачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дженоа Торонто Доменико Кришито
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