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Чемпионат Италии. Серия А

Рибери заявил, что Левандовски должен был получить два «Золотых мяча»

25 Февраля 2022 • 12:00 Комментировать

38-летний полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери, который долгое время выступал в составе мюнхенской «Баварии», высказался о церемонии вручения «Золотого мяча». По его мнению, получить награду уже дважды должен был польский нападающий мюнхенского клуба Роберт Левандовски.

Рибери в разговоре со Sky Sport Italia назвал Левандовски лучшим форвардом в мире за последнее время. По его мнению, у поляка есть все качества «чемпиона». Француз также отметил, что Левандовски проделывает большой объем работы и помогает своей команды.

Напомним, что в 2020 году, когда Левандовски считался фаворитом на получение награды, церемонию отменили. В 2021 году «Золотой мяч» получил Лионель Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Франк Рибери Золотой Мяч Роберт Левандовски
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