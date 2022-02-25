Рибери заявил, что Левандовски должен был получить два «Золотых мяча»

38-летний полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери, который долгое время выступал в составе мюнхенской «Баварии», высказался о церемонии вручения «Золотого мяча». По его мнению, получить награду уже дважды должен был польский нападающий мюнхенского клуба Роберт Левандовски.

Рибери в разговоре со Sky Sport Italia назвал Левандовски лучшим форвардом в мире за последнее время. По его мнению, у поляка есть все качества «чемпиона». Француз также отметил, что Левандовски проделывает большой объем работы и помогает своей команды.

Напомним, что в 2020 году, когда Левандовски считался фаворитом на получение награды, церемонию отменили. В 2021 году «Золотой мяч» получил Лионель Месси.