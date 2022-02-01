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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» объявил о подписании сербского защитника официально

01 Февраля 2022 • 08:08 Комментировать

Римский «Лацио» объявил об усилении оборонительной линии команды. Ряды столичного коллектива пополнил сербский защитник Димитрия Каменович, который был приобретен у клуба «Чукарички».

Как информирует пресс-служба «орлов», трансфер 21-летнего исполнителя обошелся римлянам в 2,5 миллиона евро. С Димитрием заключен долгосрочный контракт до середины 2026 года. Каменович специализируется на игре на левом фланге обороны.

В текущем сезоне защитник принял участие в 57 поединках в различных турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячам и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио трансферы футбола - зима 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022 Димитрий Каменович
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