Римский «Лацио» объявил об усилении оборонительной линии команды. Ряды столичного коллектива пополнил сербский защитник Димитрия Каменович, который был приобретен у клуба «Чукарички».

Как информирует пресс-служба «орлов», трансфер 21-летнего исполнителя обошелся римлянам в 2,5 миллиона евро. С Димитрием заключен долгосрочный контракт до середины 2026 года. Каменович специализируется на игре на левом фланге обороны.

В текущем сезоне защитник принял участие в 57 поединках в различных турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячам и тремя голевыми передачами.