Интересные цифры по трансферу Влаховича в «Ювентус»

Трансфер сербского нападающего Душана Влаховича в «Ювентус» оказался одним из самых громких в зимнее трансферное окно. Туринский клуб заплатил большие деньги за футболиста и надеется, что он оправдает возложенные на него ожидания. Английский Sky Sports в подробностях изучил переход нападающего и раскрыл еще несколько интересных фактов по трансферу футболиста.

«Ювентус» выплатит «Фиорентине» первоначальные 70 миллионов евро в течение следующих 3 финансовых лет. Он также заплатит 10 миллионов евро в виде бонусов, связанных с игрой футболиста.

11,6 миллионов евро «дополнительных расходов» включают 10 миллионов евро на агентские гонорары плюс 1,6 миллион евро в виде выплат молодежным командам игрока, в основном это «Партизан».

Общая стоимость трансфера, которую «Ювентус» может заплатить за Влаховича, составляет 91,6 миллион евро.

Нападающий будет получать 7 миллионов евро за сезон в течение следующих 4,5 лет — в общей сложности 31,5 миллиона евро. Это означает, что «Ювентус» выделил в общей сложности 123,1 миллиона евро на трансфер Влаховича.