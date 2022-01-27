«Торонто» продолжает штурмовать игроков «Наполи» и Серии А. После новости о том, что Лоренцо Инсинье летом перейдёт в состав канадской команды, СМИ начали сообщать о ряде попыток клуба из МЛС переманить к себе и других звёздных игроков.

В выпуске Corriere dello Sport от 27 января сообщалось, что «Торонто» следит за ситуацией с контрактом Дриса Мертенса, который истекает в конце сезона. Были даже определённые контакты с агентами и посредниками, но до конкретики не доходило.

Дрис Мертенс, в свою очередь, неоднократно давал понять, что хочет остаться в «Наполи» и готов пойти на понижение зарплаты, что, вероятно, и придётся сделать бельгийцу в конце сезона для активации опции продления контракта на сезон. В любом случае, в ближайшее время уход Мертенса из «Наполи» и тем более в клуб МЛС является маловероятным.

Напомним, что итальянские журналисты сообщали об интересе «Торонто» к экс-игроку сборной Италии Доменико Кришито.