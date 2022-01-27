Госенс проходит медосмотр в «Интере»

Миланский «Интер» вскоре объявит о трансфере защитника «Аталанты» Робина Госенса. Как информирует посредством твиттер-аккаунта инсайдер Флориан Плеттенберг, немецкий игрок сейчас проходит медицинский осмотр.

Ранее итальянская пресса сообщила, что «нерадзурри» арендуют Госенса до окончания текущего сезона. После истечения соглашения миланский гранд выкупит Робина за 25 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Серии А защитник провел шесть поединков, в которых забил один мяч и получил две желтые карточки.

«Интер» занимает первое место в таблице чемпионата Италии, а «Аталанта» располагается на четвертой позиции.