«Рома» приняла решение по Мхитаряну

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян близок к уходу из «Ромы». Как стало известно Roma Press, римский клуб не планирует предлагать футболисту новый трудовой договор. Действующее соглашение между сторонами истекает через полгода.

По данным источника, руководство «волков» решило расстаться с 33-летним хавбеком, чтобы сэкономить на его окладе. В настоящий момент Генрих получает в римском клубе три миллиона евро в год.

В конце прошлого года ходили слухи о возможном переезде Мхитаряна в российский чемпионат. В РПЛ на армянина есть два претендента – «Краснодар» и столичный «Спартак».