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Чемпионат Италии. Серия А

Дуглас Коста имеет предложения из Катара и МЛС

22 Января 2022 • 11:14 Комментировать

Вингер туринского «Ювентуса» Дуглас Коста, выступающий на правах аренды за бразильский «Гремио», вскоре сменит команду. Об этом в своем твиттер-аккаунте сообщил журналист Николо Скира.

Как стало известно, у атакующего полузащитника есть несколько вариантов продолжения карьеры. Его хотят подписать клубы из Бразилии, Саудовской Аравии, Катара и МЛС.

В минувшем сезоне чемпионата Бразилии Дуглас принял участие в 26 поединках, записав на свой счет три забитых мяча и две голевые передачи.

Текущая трансферная стоимость 31-летнего игрока оценивается в четыре миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Дуглас Коста
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