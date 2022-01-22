Дуглас Коста имеет предложения из Катара и МЛС

Вингер туринского «Ювентуса» Дуглас Коста, выступающий на правах аренды за бразильский «Гремио», вскоре сменит команду. Об этом в своем твиттер-аккаунте сообщил журналист Николо Скира.

Как стало известно, у атакующего полузащитника есть несколько вариантов продолжения карьеры. Его хотят подписать клубы из Бразилии, Саудовской Аравии, Катара и МЛС.

В минувшем сезоне чемпионата Бразилии Дуглас принял участие в 26 поединках, записав на свой счет три забитых мяча и две голевые передачи.

Текущая трансферная стоимость 31-летнего игрока оценивается в четыре миллиона евро.