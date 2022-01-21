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Чемпионат Италии. Серия А

​В «Фиорентине» подтвердили готовность продать Влаховича

21 Января 2022 • 11:40 Комментировать

Сербский бомбардир Душан Влахович действительно может покинуть «Фиорентину» уже в январе. Информацию подтвердил директор «фиалок» Джо Бароне.

«Некоторые английские клубы вступили в переговоры, но соглашения пока нет. Мы открыты [к продаже Влаховича]», - слова Бароне приводит на своих страницах Football Italia со ссылкой на La Nazione.

«Я попросил агента Влаховича объясниться по поводу будущего игрока, но ничего не услышал в ответ», - высказался директор итальянского клуба.

Основными претендентами на подписание Душана Влаховича считаются «Ювентус» и лондонский «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Душан Влахович Джо Бароне
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