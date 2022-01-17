​Диетолог «Наполи» разрушил миф о пицце

Диетолог итальянского «Наполи» Марко Руфоло высказался о своей работе.

«Моя работа заключается в том, чтобы заботиться о питании и добавках, а также предотвращать обезвоживание – главный враг спортсмена. Часто случается так, что спортсмен потерял много жидкости, но не ощущает жажды. Вот почему нужно оперативно пополнять запас воды в организме.

Пицца? Я могу лишь развеять миф. В «Наполи» не запрещена пицца. Раз в неделю футболисты могут её употреблять. Но при условии продуктов и закваски самого высокого качества», - рассказал Руфоло La Repubblica.

На текущий момент «Наполи» занимает третье место в Серии А.