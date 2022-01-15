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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью начал чистку в «Роме»

15 Января 2022 • 11:13 Комментировать

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью начал избавляться от ненужных ему футболистов. Как сообщил посредством твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира, «Особенный» указал на дверь хавбеку Амаду Диавара.

У 24-летнего африканского футболиста уже появился вариант продолжения карьеры в испанской Ла Лиге. Интерес к полузащитнику проявляет «Валенсия». «Летучие мыши» планируют арендовать гвинейца.

Диавара связан трудовым соглашением с римским клубом до середины 2024 года. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет десять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Амаду Диавара
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