Моуринью начал чистку в «Роме»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью начал избавляться от ненужных ему футболистов. Как сообщил посредством твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира, «Особенный» указал на дверь хавбеку Амаду Диавара.

У 24-летнего африканского футболиста уже появился вариант продолжения карьеры в испанской Ла Лиге. Интерес к полузащитнику проявляет «Валенсия». «Летучие мыши» планируют арендовать гвинейца.

Диавара связан трудовым соглашением с римским клубом до середины 2024 года. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет десять миллионов евро.