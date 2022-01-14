«Ювентус» нашёл нового форварда в Испании

Центрфорвард «Валенсии» Макси Гомес имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А. В трансфере 25-летнего уругвайского нападающего заинтересован туринский «Ювентус», который испытывает нехватку атакующих футболистов после потери Федерико Кьезы.

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, Гомес готов покинуть «летучих мышей» в текущее трансферное окно. Агент уругвайца Стефано Кастанья уже провел предварительные переговоры со «старой синьорой» на предмет аренды до конца сезона.

Ранее также сообщалось, что в шорт-листе туринского гранда находятся нападающий «Зенита» Сердар Азмун и форвард «Барселоны» Мемфис Депай.