​Мэйтленд-Найлс: «Моуринью – один из лучших тренеров в мире, если не лучший»

Полузащитник Эйнсли Мэйтленд-Найлс дал комментарий после перехода в «Рому» на правах аренды.

«Это одно из лучших чувств. Я хочу заявить о себе и показать людям, насколько я хорош. Я решил приехать сюда ради своей карьеры. Хочу помочь команде и готов работать.

Моуринью – один из лучших тренеров в мире, если не лучший. Он выиграл множество титулов и является отличным человеком. Он говорит правду и хочет побеждать. В победах и заключается суть футбола. Футболист не может просить большего, чем возможности работать под руководством такого тренера», - сказал Мэйтленд-Найлс в интервью клубной пресс-службе «Ромы».