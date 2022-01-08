Мората огорчён решением Аллегри не отпускать его в «Барселону»

Нападающий Альваро Мората хотел бы продолжить карьеру в каталонской «Барселоне», однако трансферу мешает позиция главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Как сообщает AS, итальянский наставник не собирается расставаться с форвардом этой зимой. Решение специалиста огорчило Морату. Альваро надеется, что ситуация изменится до конца трансферного окна, и он сможет присоединиться к «сине-гранатовым». Такой вариант возможен, если «старая синьора» найдет ему оптимальную замену.

Ранее появилась информация, что Мората провел переговоры с «Барселоной» и договорился о контракте на 1,5 года.