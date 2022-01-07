Кокорин забил два гола и сделал ассист в двустороннем матче «Фиорентины»

Форвард Александр Кокорин принял участие в двустороннем матче «Фиорентины». Как сообщает Fiorentina News, российский футболист записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.

Напомним, что «фиалки» не сыграли с «Удинезе» в 20-м туре Серии А из-за вспышки коронавирусной инфекции. В связи с этим тренерский штаб решил провести двустороннюю встречу, завершившуюся вничью со счетом 3:3.

В сезоне-2021/2022 Александр поучаствовал в пяти официальных поединках флорентийского коллектива, в которых не отметился голевыми действиями. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.