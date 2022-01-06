«Фиорентина» подписывает нового форварда, он может заменить Влаховича или Кокорина

Польский форвард Кшиштоф Пёнтек возвращается в итальянский чемпионат. Нападающий сменит берлинскую «Герту» на «Фиорентину». Об этом сообщил посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо.

Журналист утверждает, что флорентийцы смогли опередить в борьбе за игрока генуэзский «Дженоа». «Фиалки» оформят аренду Кшиштофа с правом последующего выкупа. В ближайшее время Пёнтек прилетит во Флоренцию для прохождения медосмотра и подписания контракта.

В «Фиорентине» рассматривают польского нападающего как замену Душану Влаховичу или Александру Кокорину. Слухи об уходе обоих форвардов давно гуляют в СМИ.