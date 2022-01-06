Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» подписывает нового форварда, он может заменить Влаховича или Кокорина

06 Января 2022 • 08:09 Комментировать

Польский форвард Кшиштоф Пёнтек возвращается в итальянский чемпионат. Нападающий сменит берлинскую «Герту» на «Фиорентину». Об этом сообщил посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо.

Журналист утверждает, что флорентийцы смогли опередить в борьбе за игрока генуэзский «Дженоа». «Фиалки» оформят аренду Кшиштофа с правом последующего выкупа. В ближайшее время Пёнтек прилетит во Флоренцию для прохождения медосмотра и подписания контракта.

В «Фиорентине» рассматривают польского нападающего как замену Душану Влаховичу или Александру Кокорину. Слухи об уходе обоих форвардов давно гуляют в СМИ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Кшиштоф Пёнтек
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
06.01  14:30 Сампдория ... Кальяри 1.85 3.75 4.05
06.01  16:30 Специя ... Верона 3.00 3.30 2.45
06.01  16:30 Лацио ... Эмполи 1.62 4.40 5.00
06.01  18:30 Сассуоло ... Дженоа 1.70 4.10 4.50
06.01  20:30 Милан ... Рома 2.10 3.65 3.40
06.01  22:45 Ювентус ... Наполи 1.85 3.65 4.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Января
08:49 · Италия. Серия А
Гасперини высказался о будущем Миранчука в «Аталанте»
08:21 · Италия. Серия А
«Милан» сообщил о трёх заболевших коронавирусом игроках
08:09 · Италия. Серия А
«Фиорентина» подписывает нового форварда, он может заменить Влаховича или Кокорина
00:17 · Италия. Серия А
Спинаццола вернётся в общую группу «Ромы» в середине января 1
05 Января
23:49 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги подтвердил пролонгацию контракта Брозовича 1
23:40 · Италия. Серия А
Аллегри заверил, что Мората останется в «Ювентусе» 1
23:31 · Италия. Серия А
«13 футболистов есть, значит играем»: Руководство Серии А снова отказалось переносить матчи из-за COVID-19 1
23:24 · Италия. Серия А
Натурализованный бразилец усилит чемпионов Европы 1
22:38 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги - лучший тренер Серии А по итогам декабря 1
22:32 · Италия. Серия А
«Болонья» - «Интер»: проведение игры маловероятно 1
22:31 · Италия. Серия А
Гасперини намекнул, что в матче против «Торино» свой шанс получат игроки запаса 1
22:11 · Англия. Премьер-лига
«Дженоа» усилился норвежским защитником 1
22:11 · Италия. Серия А
Пиоли назвал позицию, которую «Милан» намерен усилить в январе 1
22:06 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» арендовал защитника «Манчестер Юнайтед» 1
21:53 · Италия. Серия А
Коронавирус в Серии А: Шевченко вылечился, «Удинезе» отправился на карантин 1
Все новости
Рекомендуем