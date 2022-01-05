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Чемпионат Италии. Серия А

Натурализованный бразилец усилит чемпионов Европы

05 Января 2022 • 23:24 Комментировать
Сампдория
...
Кальяри
1.85 3.75 4.05
Через 13 ч. 16 мин.

ФИФА дала добро на запрос Жоао Педро, выступающего за «Кальяри» бразильца, который желает играть за сборную Италии. Загвоздка заключалась в том, что 30-летний футболист когда-то успел выйти за юношескую сборную Бразилии U-17, и потому в данной ситуации требовалось решение ФИФА.

Теперь оно получено - и защищающий цвета «Кальяри» с 2014 года футболист сможет выступить за итальянскую сборную уже в марте. В таком случае он присоединится к Жоржиньо, Эмерсону Палмьери и Рафаэлю Толою - все эти футболисты «скуадры адзурры» также имеют бразильские корни, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне Жоао Педро сыграл в 19 матчах за свой клуб, забив уже девять голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Кальяри Сборная Бразилии Жоао Педро
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