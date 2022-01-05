Натурализованный бразилец усилит чемпионов Европы

ФИФА дала добро на запрос Жоао Педро, выступающего за «Кальяри» бразильца, который желает играть за сборную Италии. Загвоздка заключалась в том, что 30-летний футболист когда-то успел выйти за юношескую сборную Бразилии U-17, и потому в данной ситуации требовалось решение ФИФА.

Теперь оно получено - и защищающий цвета «Кальяри» с 2014 года футболист сможет выступить за итальянскую сборную уже в марте. В таком случае он присоединится к Жоржиньо, Эмерсону Палмьери и Рафаэлю Толою - все эти футболисты «скуадры адзурры» также имеют бразильские корни, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне Жоао Педро сыграл в 19 матчах за свой клуб, забив уже девять голов.