Адриен Силва покинул «Сампдорию»

Пути 32-летнего полузащитника Адриена Силвы и генуэзской «Сампдории» разошлись. Контракт португальца был расторгнут «по обоюдному согласию». Согласно сообщениям итальянских СМИ, причиной разрыва являются неудачные переговоры о продлении контракта, срок действия которого первоначально истекал в конце сезона.

Португальский полузащитник играл в Генуе с 2020 года. За это время провел 44 матча (1 гол и 2 голевые передачи). В этом сезоне он был ключевым игроком в команде Роберто д'Аверсы, которая находится в нижней части таблицы. По слухам, он перейдет в клуб «Аль-Вахда», что в Объединенных Арабских Эмиратах, где станет четвертым наиболее дорогим футболистом в команде с рыночной стоимостью 2,5 миллиона евро.

Адриен Силва является победителем чемпионата Европы 2016 года с Португалией.