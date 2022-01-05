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Чемпионат Италии. Серия А

Адриен Силва покинул «Сампдорию»

05 Января 2022 • 01:04 Комментировать
Сампдория
...
Кальяри
1.85 3.85 4.15
06.01 14:30

Пути 32-летнего полузащитника Адриена Силвы и генуэзской «Сампдории» разошлись. Контракт португальца был расторгнут «по обоюдному согласию». Согласно сообщениям итальянских СМИ, причиной разрыва являются неудачные переговоры о продлении контракта, срок действия которого первоначально истекал в конце сезона.

Португальский полузащитник играл в Генуе с 2020 года. За это время провел 44 матча (1 гол и 2 голевые передачи). В этом сезоне он был ключевым игроком в команде Роберто д'Аверсы, которая находится в нижней части таблицы. По слухам, он перейдет в клуб «Аль-Вахда», что в Объединенных Арабских Эмиратах, где станет четвертым наиболее дорогим футболистом  в команде с рыночной стоимостью 2,5 миллиона евро.

Адриен Силва является победителем чемпионата Европы 2016 года с Португалией.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Адриен Силва
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