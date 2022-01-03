Дуглас Коста не хочет возвращаться в «Ювентус»

Атакующий полузащитник Дуглас Коста, ныне выступающий у себя на родине за клуб «Гремио», не горит желанием возвращаться в Европу. Правами на вингера владеет туринский «Ювентус», а в Бразилии он играет на правах арендного соглашения.

«Дуглас хочет остаться в «Гремио», и мы заинтересованы в сохранении этого игрока», - рассказал в беседе с журналистом Radio Gaucha президент бразильского клуба Ромильдо Жуниор.

При этом «Гремио» будет непросто потянуть заработную плату Косты. К тому же команда по итогам минувшего сезона вылетела из элитного дивизиона чемпионата Бразилии.

В минувшем сезоне Серии А 31-летний Дуглас сыграл 25 матчей, забил три мяча и сделал два ассиста.