Пять клубов сделали предложение Годину

Опытный уругвайский защитник Диего Годин, которого отстранили от работы с первой командой «Кальяри», с большой долей вероятности сменит команду в предстоящее трансферное окно.

Согласно данным инсайдера Фабрицио Романо, 35-летний футболист получил предложения от пяти клубов. Диего пока не решил, где точно продолжит карьеру.

Ранее СМИ сообщали, что Диего может вернуться в мадридский «Атлетико». В услугах защитника лично заинтересован наставник команды Диего Симеоне.

В текущем сезоне Годин провел 12 матчей в составе «Кальяри» и получил три желтые карточки.