Угловые удары позволили «Роме» обыграть «Специю»

17-й тур чемпионата Италии завершился матчем «Рома» - «Специя». «Волки» быстро повели в счете после розыгрыша углового и удара Криса Смоллинга. Тэмми Абрахам в падении головой переправлял мяч в цель, но попал в перекладину. В начале второго тайма столичная команда поставила точку и снова после навеса с угла поля, Рожер Ибаньес стал героем эпизода.
2:0, и «Рома» настигла «Ювентус» на шестом месте. Ее соперник остается в двух очках над зоной вылета.
Протокол игры
Патрисиу Руй • Кумбулла Мараш • Смоллинг Крис • Ибаньес Рожер • Карсдорп Рик • Мхитарян Генрих • Кристанте Бриан • Верету Жордан • Винья Матиас • Майораль Борха • Абрахам Тэмми
Запасные: Боер Пьетро • Залевский Никола • Диавара Амаду • Бове Эдоардо • Дарбо Эбрима • Шомуродов Элдор • Вильяр Гонсало • Калафьори Рикардо • Фузато Даниэл
Проведель Иван • Амьен-Аду Кельвен • Эрлич Мартин • Николау Димитрис • Гьяси Эммануэль • Коваленко Виктор • Сала Джакопо • Маджоре Джулио • Реца Аркадиуш • Стрелец Давид • Манай Рей
Запасные: Бастони Симоне • Верде Даниэле • Шер Аймар • Колли Эбрима • Агудело Кевин • Кивиор Якуб • Зовко Петар • Бертола Николо • Зут Йерун • Христов Петко • Феррер Сальвадор • Нгиамба Орельен
13 декабря. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).