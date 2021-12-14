Угловые удары позволили «Роме» обыграть «Специю»

17-й тур чемпионата Италии завершился матчем «Рома» - «Специя». «Волки» быстро повели в счете после розыгрыша углового и удара Криса Смоллинга. Тэмми Абрахам в падении головой переправлял мяч в цель, но попал в перекладину. В начале второго тайма столичная команда поставила точку и снова после навеса с угла поля, Рожер Ибаньес стал героем эпизода.

2:0, и «Рома» настигла «Ювентус» на шестом месте. Ее соперник остается в двух очках над зоной вылета.