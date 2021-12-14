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Чемпионат Италии. Серия А

Угловые удары позволили «Роме» обыграть «Специю»

14 Декабря 2021 • 00:49 Комментировать
Рома
...
Специя
1.40 5.00 7.30
Через -2 ч. -23 мин.

17-й тур чемпионата Италии завершился матчем «Рома» - «Специя». «Волки» быстро повели в счете после розыгрыша углового и удара Криса Смоллинга. Тэмми Абрахам в падении головой переправлял мяч в цель, но попал в перекладину. В начале второго тайма столичная команда поставила точку и снова после навеса с угла поля, Рожер Ибаньес стал героем эпизода.

2:0, и «Рома» настигла «Ювентус» на шестом месте. Ее соперник остается в двух очках над зоной вылета.

Протокол игры  
Рома 2:0 Специя
Патрисиу Руй Кумбулла Мараш Смоллинг Крис Ибаньес Рожер Карсдорп Рик Мхитарян Генрих Кристанте Бриан Верету Жордан Винья Матиас Майораль Борха Абрахам Тэмми
Запасные: Боер Пьетро Залевский Никола Диавара Амаду Бове Эдоардо Дарбо Эбрима Шомуродов Элдор Вильяр Гонсало Калафьори Рикардо Фузато Даниэл
Проведель Иван Амьен-Аду Кельвен Эрлич Мартин Николау Димитрис Гьяси Эммануэль Коваленко Виктор Сала Джакопо Маджоре Джулио Реца Аркадиуш Стрелец Давид Манай Рей
Запасные: Бастони Симоне Верде Даниэле Шер Аймар Колли Эбрима Агудело Кевин Кивиор Якуб Зовко Петар Бертола Николо Зут Йерун Христов Петко Феррер Сальвадор Нгиамба Орельен
13 декабря. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Специя
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РОМА СПЕЦИЯ
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13.12  22:45 Рома ... Специя 1.40 5.00 7.30
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