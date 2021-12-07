​Кулушевски перенёс операцию и выбыл на неделю

Полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски не поможет своей команде в ближайших матчах. На официальном сайте туринского клуба сообщается о том, что 21-летний швед перенёс операцию из-за острого синусита. Вмешательство прошло успешно.

Перед возобновлением тренировок Деяну Кулушевски потребуется семь недель отдыха. Это означает, что швед не сыграет против «Мальмё» в Лиге чемпионов (8 декабря) и против «Венеции» в Серии А (11 декабря).

В сезоне 2021/2022 Деян Кулушевски провёл за «Ювентус» во всех соревнованиях 19 матчей. Швед записал на свой счёт один гол и два результативных паса на партнёров.