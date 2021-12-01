Тотти сделал выбор между Мбаппе и Холанном

Легендарный нападающий «Ромы» Франческо Тотти поделился мнением звездных форвардах Килиане Мбаппе и Эрлинге Холанне.

«Мы сейчас говорим о двух великолепных футболистах. Болельщики получают огромное удовольствие, наблюдая за их игрой. Кто из них лучше? Если нужно обязательно выбирать, то отдам предпочтение Килиану. Его стиль игры похож на мой. Думаю, мы были бы отличным атакующим дуэтом», - приводит слова Франческо Sport.es.

В настоящий момент Мбаппе защищает цвета французского «ПСЖ». Что касается Холанна, то норвежец выступает за дортмундскую «Боруссию».