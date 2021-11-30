В «Ювентусе» неспокойно – руководителей клуба подозревают в отмывании денег за счёт искусственного завышения дохода, идёт расследование. Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, особенно тщательно следствие изучает трансфер Криштиану Роналду.

По контракту с «Ювентусом» Криштиану Роналду зарабатывал 31 миллион евро за сезон. Бонусов за индивидуальные достижения у португальца прописано не было – был лишь низкий бонус за чемпионство. При этом у следователей имеются телефонные разговоры, в которых упоминались ежемесячные выплаты Роналду в период локдауна в марте-апреле 2020 года, когда остальные игроки согласились заморозить платежи. Следователи пытаются разобраться, что за тайные выплаты мог получать португалец.