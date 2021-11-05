​Жиру рассказал, какой Ибрагимович в коллективе

Нападающий «Милана» Оливье Жиру высказался по поводу Златана Ибрагимовича, с которым он конкурирует за место в составе команды.

«Играть в паре с Ибрагимовичем? Мы можем это делать, но крайней мере, в некоторых матчах. Пока что Стефано Пиоли принимает другое решение, но я надеюсь, что в будущем смогу играть вместе с Ибрагимовичем более регулярно.

Златан – приятный человек и отличный профессионал. В раздевалке он очень вежливый. Со стороны может показаться, что он слишком много думает о себе, но те, кто работает с ним каждый день, знают, что это не так», - рассказал Жиру La Gazzetta dello Sport.