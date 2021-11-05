Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 251 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

​Жиру рассказал, какой Ибрагимович в коллективе

05 Ноября 2021 • 14:54 Комментировать

Нападающий «Милана» Оливье Жиру высказался по поводу Златана Ибрагимовича, с которым он конкурирует за место в составе команды.

«Играть в паре с Ибрагимовичем? Мы можем это делать, но крайней мере, в некоторых матчах. Пока что Стефано Пиоли принимает другое решение, но я надеюсь, что в будущем смогу играть вместе с Ибрагимовичем более регулярно.

Златан – приятный человек и отличный профессионал. В раздевалке он очень вежливый. Со стороны может показаться, что он слишком много думает о себе, но те, кто работает с ним каждый день, знают, что это не так», - рассказал Жиру La Gazzetta dello Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Оливье Жиру
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
05.11  22:45 Эмполи ... Дженоа 2.19 3.8 3.1
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Ноября
15:27 · Италия. Серия А
​Кокорин до сих пор не в общей группе «Фиорентины»
15:24 · Италия. Серия А
Каррера верит, что Кокорин ещё может вернуться на прежний уровень
14:54 · Италия. Серия А
​Жиру рассказал, какой Ибрагимович в коллективе
13:43 · Голландия. Эредивизие
«Аталанта» нашла замену Миранчуку
00:32 · Италия. Серия А
Иммобиле стал лучшим бомбардиром «Лацио» в истории
04 Ноября
21:44 · Англия. Премьер-лига
«Интер» не хочет отпускать своих игроков к Конте в «Тоттенхэм» 1 слухи
18:45 · Италия. Серия А
В «Болонье» отреагировали на информацию об интересе к Миранчуку
18:06 · Италия. Серия А
​Сёмин: «Тренеры «Аталанты» почти ни разу не давали Миранчуку отыграть полный матч!»
15:11 · Италия. Серия А
​Смоллинг отправился в Лондон к врачу
14:28 · Италия. Серия А
​Пиоли признан лучшим тренером Серии А в октябре 1
12:43 · Италия. Серия А
Назван единственный клуб, который заинтересован в трансфере Азара
11:44 · Италия. Серия А
«ПСЖ» готов побороться за Кесси
11:34 · Италия. Серия А
Дибала продлит контракт с «Ювентусом» в течение двух недель
10:48 · Россия. Премьер-лига
​В «Роме» прокомментировали слухи об интересе к Азмуну
10:27 · Голландия. Эредивизие
«Интер» предложил контракт вратарю «Аякса»
Все новости
Рекомендуем