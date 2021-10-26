Капелло раскритиковал работу судьей в Серии А: «Только в Италии подобное возможно»

Бывший главный тренер сборной России и ряда европейских клубов Фабио Капелло прокомментировал тот факт, что в прошедшем туре Серии А были удалены сразу четверо наставников местных команд.

Специалист высказал свое недовольство решениями судьей, раскритиковав их в интервью Messaggero. «Когда смотрю АПЛ, то такое чувство, что это другой вид спорта в сравнении с чемпионатом Италии. Только тут рефери могут допускать подобное. Что-то явно сломалось в отношениях между арбитрами и тренерами», - уверен Капелло.

Отметим, что Джан Пьеро Гасперини и Лучиано Спаллетти на послематчевых пресс-конференциях назвали действия судейских бригад непонятными.