«Торино» хочет сохранить Белотти

Боссы «Торино» на хотят расставаться с лидером команды Андреа Белотти. По сообщениям итальянской прессы, руководство туринского клуба проведет переговоры с нападающим относительного нового трудового соглашения.

«Мы намерены обговорить с Андреа его будущее в конце года. Клуб хочет сохранить этого футболиста минимум до конца сезона», - передает слова наставника команды Ивана Юрича Tuttomercatoweb.

Действующий контракт 27-летнего бомбардира с «быками» рассчитан до следующего лета.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Белотти забил один мяч в четырех поединках.