​Больше Малиновского за последние два сезона в топ-5 лигах из-за штрафной забил только Месси

В воскресенье «Аталанта» в рамках чемпионата Италии принимает «Удинезе». Вскоре после перерыва счёт удалось открыть украинцу Руслану Малиновскому, который является конкурентом россиянина Алексея Миранчука. Малиновский снова забил из-за пределов штрафной площадки.

Эксперты футбольной статистики из Opta сообщают, что с момента дебюта Руслана Малиновского в Серии А, случившегося в сезоне 2019/2020, он забил 11 голов из-за штрафной площади. Больше голов из-за штрафной за этот период в топ-5 европейских чемпионатах забил только Лионель Месси – 17. Аргентинец, напомним, минувшим летом сменил «Барселону» на «ПСЖ».