«Интер» хочет подписать полузащитника «Милана»

Ивуарийский полузащитник Франк Кесси близок к уходу из «Милана». Как сообщают итальянские СМИ, в услугах африканского футболиста заинтересован «Интер». «Нерадзурри» рассчитывают подписать игрока бесплатно, поскольку трудовое соглашение Франка с «россонери» рассчитано до конца июня 2022 года.

Кесси пользуется большим спросом среди европейских грандов. Ранее стало известно, что в подписании полузащитника заинтересованы «Ливерпуль», «ПСЖ» и каталонская «Барселона».

Цвета миланского коллектива хавбек защищает с июля 2019 года. В текущем розыгрыше Серии А 24-летний ивуариец провел пять поединков, не отметившись результативными действиями.