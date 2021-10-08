Агуэро дважды отказал итальянскому гранду до перехода в «Барселону»

Аргентинский форвард Серхио Агуэро, перебравшийся прошлым летом в каталонскую «Барселону» на правах свободного агента, мог оказаться в другом клубе. Об этом рапортуют журналисты Sport.es.

По данным источника, нападающий имел вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А. Агуэро два раза получал предложение от туринского «Ювентуса», однако ответил «старой синьоре» отказом, поскольку уже имел устную договоренность с «Барселоной».

Летом Серхио подписал с «сине-гранатовыми» двухлетнее трудовое соглашение. 33-летний аргентинец пока не смог дебютировать за команду из-за травмы.