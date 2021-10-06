«Фиорентина» назвала сумму, за какую продаст Влаховича

Боссы «Фиорентины» смирились со скорым уходом сербского бомбардира Душана Влаховича и определились с суммой компенсации за трансфер.

Согласно сведениям La Gazzetta dello Sport, флорентийцы хотят выручить с продажи 21-летнего нападающего 90 миллионов евро. Ранее появилась информация об интересе к Душану со стороны «Манчестер Сити», лондонского «Арсенала» и туринского «Ювентуса». Сам нападающий предпочитает продолжить карьеру в «старой синьоре».

На днях стало известно, что Влахович отказался от продления договора с «фиалками». Действующий контракт рассчитан до середины 2023 года.