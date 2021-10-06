Аллегри указал на дверь двум футболистам «Ювентуса»

Полузащитники Уэстон Маккенни и Адриен Рабио могут покинуть туринский «Ювентус» в зимнее трансферное окно по инициативе главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Об этом рапортует Goal.com.

По данным источника, специалиста не устраивает игра вышеназванных футболистов в текущем сезоне. Аллегри уже дал команду выставить их на трансфер.

В нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата Маккенни принял участие в пяти встречах, не отметившись результативными действиями.

В свою очередь Рабио сыграл пять матчей в Серии А. На счету французского хавбека одна результативная передача.