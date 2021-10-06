Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 185 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри указал на дверь двум футболистам «Ювентуса»

06 Октября 2021 • 09:22 Комментировать (2)

Полузащитники Уэстон Маккенни и Адриен Рабио могут покинуть туринский «Ювентус» в зимнее трансферное окно по инициативе главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Об этом рапортует Goal.com.

По данным источника, специалиста не устраивает игра вышеназванных футболистов в текущем сезоне. Аллегри уже дал команду выставить их на трансфер.

В нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата Маккенни принял участие в пяти встречах, не отметившись результативными действиями.

В свою очередь Рабио сыграл пять матчей в Серии А. На счету французского хавбека одна результативная передача.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Адриен Рабио Уэстон Маккенни
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
06 Октября 2021 в 09:36
Радио так нахваливали,а он так и не заиграл.
ARTUR
06 Октября 2021 в 09:36
Рабио))
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Октября
10:32 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес согласовал новый контракт с «Интером»
09:59 · Италия. Серия А
Агент Миранчука: «Давайте не будем верить слухам»
09:45 · Италия. Серия А
«Интер» запланировал переговоры с Брозовичем
09:22 · Италия. Серия А
Аллегри указал на дверь двум футболистам «Ювентуса» 2
09:11 · Германия. Бундеслига
«Рома» заинтересована в лидере «Боруссии» Мёнхенгладбах 1 слухи
00:59 · Англия. Премьер-лига
Влахович может заменить Ляказетта в «Арсенале» 1
05 Октября
23:44 · Италия. Серия А
​«Рома» нацелена подписать новое соглашение с защитником Манчини 1
23:33 · Италия. Серия А
Итальянская пресса: Алексей Миранчук может сменить клубную прописку уже зимой 1 слухи
23:25 · Италия. Серия А
Фанаты «Милана» - в адрес Доннаруммы: «Тебе здесь никогда не будут рады» 2 фото
23:03 · Италия. Серия А
У руководства «Фиорентины» случился конфликт с агентом Влаховича 1
22:45 · Италия. Серия А
Голкипер «Аякса» практически согласовал переход в «Интер» 1
21:50 · Италия. Серия А
Агент Дарвина Нуньеса рассказал, кто из ведущих клубов интересуется игроком 1
21:09 · Италия. Серия А
Футболист «Аталанты» из-за травмы выбыл из строя на восемь недель
21:04 · Италия. Серия А
Вратарь «Фиорентины» проведёт в лазарете шесть недель из-за травмы
20:10 · Италия. Серия А
«Милан» предложил Пиоли двухлетний контракт
Все новости
Рекомендуем