Уже завтра, 6 октября, сборная Италии примет на домашнем стадионе «Милана» «Джузеппе Меацца» национальную команду Испании в рамках полуфинала плей-офф раунда Лиги Наций УЕФА. Этот матч станет первым для голкипера Джанлуиджи Доннаруммы на глазах миланской публики после перехода в «ПСЖ».

Вчера игрок заявил, что рассчитывает на теплый прием болельщиков. Он подчеркнул, что до сих пор любит «Милан» и не хочет портить отношения с местными фанатами. Однако, ультрас клуба не отходят от своих принципов – сегодня на одном из мостов города они вывесили баннер, в котором оскорбили футболиста.

Помимо нецензурной фразы, на полотне написано: «Доннарумма, тебе здесь никогда не будут рады». Напомним, что поклонники «Милана» недолюбливают вратаря за то, что тот не позволил «россонери» заработать денег на его трансфере, погнавшись за лучшими условиями в «ПСЖ».