После гостевой победы над «Мальмё» (3:0) в Лиге чемпионов нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала высказался о своём будущем.

Напомним, что действующий контракт Дибалы с туринским клубом рассчитан до конца июня 2022 года.

«Думаю, на этой неделе будет новая встреча [по поводу нового контракта]. Сменились директора, поэтому мы всё начали с самого начала. Мы надеемся прийти к счастливому выходу из этой ситуации. Надеюсь, скоро появятся хорошие новости», - высказался Дибала для Sky Sports.

В трёх матчах за «Ювентус» в сезоне 2021/2022 Пауло Дибала записал на свой счёт 2 гола и 1 результативный пас.