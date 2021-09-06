«Милан» планирует расстаться с Романьоли

Центральный защитник Алессио Романьоли может покинуть «Милан» по окончании нынешнего сезона, об этом сообщает на страницах getfootballnewsitaly.

Боссы «россонери» планируют расстаться с 26-летним игроком из-за его высокой заработной платы. Оклад Романьоли в миланском гранде составляет шесть миллионов евро в год. Контракт защитника с «Миланом» истекает по завершении сезона-2021/2022.

Ранее сообщалось об интересе к Алессио со стороны каталонской «Барселоны».

В новом розыгрыше Серии А защитник провел один поединок. Романьоли выступает за «россонери» с августа 2015 года.