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Роналду покинул Турин

27 Августа 2021 • 16:32 Комментировать

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду покинул Турин. Об этом сообщил авторитетный итальянский журналист Джанлука ди Марцио на своей официальной странице в «Твиттере».

Сообщается, что футболист вылетел из Турина на частном самолете. При этом, о цели такого шага португальца информации не подано.

Напомним, ранее сообщалось, что Криштиану близок к переходу в «Манчестер Сити». В переубеждении звезды перейти в стан «горожан» немаловажную роль отыграл агент игрока – Жорже Мендеш. Сам Роналду годами ранее заявлял, что его сердце «принадлежит «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Манчестер Сити Трансферы футбола - лето 2021
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