Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду покинул Турин. Об этом сообщил авторитетный итальянский журналист Джанлука ди Марцио на своей официальной странице в «Твиттере».

Сообщается, что футболист вылетел из Турина на частном самолете. При этом, о цели такого шага португальца информации не подано.

Напомним, ранее сообщалось, что Криштиану близок к переходу в «Манчестер Сити». В переубеждении звезды перейти в стан «горожан» немаловажную роль отыграл агент игрока – Жорже Мендеш. Сам Роналду годами ранее заявлял, что его сердце «принадлежит «Манчестер Юнайтед».