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Италия. Серия А

Моуринью - о Роналду: «У «Ювентуса» есть ядерное оружие, которым они не умеют пользоваться»

21 Августа 2021 • 09:37 Комментировать (3)
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Наставник «Ромы» Жозе Моуринью высказался о выступлениях португальского нападающего Криштиану Роналду за туринский «Ювентус». По мнению португальского специалиста, в «старой синьоре» неправильно используют звездного голеадора.

«Игра Роналду за «Ювентус»? Туринцы приобрели ядерное оружие, которым до сих пор не умеют пользоваться», - приводятся слова «Особенного» в твиттер-аккаунте Football Tweet.

Криштиану перебрался в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года. Его контракт с итальянским грандом рассчитан до окончания сезона-2021/2022.

Ранее ходили слухи о возможном переходе Роналду в английский гранд.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Жозе Моуринью Криштиану Роналду
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
PoliticExpert
21 Августа 2021 в 11:07
Как бы там ни было, а тут Маур прав, КР7 в Ювентусе что граната в руках обезьяны, можно было получить серъёзные дивиденты, но идиотизм руководства свёл всё на нет. В итоге у обоих 3 потерянных года и оба на распутье и не Роналду в этом виноват, как пытаются перевернуть некоторые безмозглые хейтеры.
Ale10JUFC
21 Августа 2021 в 09:49
Срач в исполнение Моуриньо начинается раньше начала сезона. Причем говорит это тренер который с этим ядерным оружием из весомых трофеев взял за 3 года один раз Ла Лигу. С удовольствием сейчас бы посмотрел на Роналду в Роме под руководством Моуриньо, как бы ему такое оружие помогло.
ARTUR
21 Августа 2021 в 11:48
я даже знаю зачем он это говорит )) хочет бесплатно урвать его к себе )))
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