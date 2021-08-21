Моуринью - о Роналду: «У «Ювентуса» есть ядерное оружие, которым они не умеют пользоваться»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью высказался о выступлениях португальского нападающего Криштиану Роналду за туринский «Ювентус». По мнению португальского специалиста, в «старой синьоре» неправильно используют звездного голеадора.

«Игра Роналду за «Ювентус»? Туринцы приобрели ядерное оружие, которым до сих пор не умеют пользоваться», - приводятся слова «Особенного» в твиттер-аккаунте Football Tweet.

Криштиану перебрался в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года. Его контракт с итальянским грандом рассчитан до окончания сезона-2021/2022.

Ранее ходили слухи о возможном переходе Роналду в английский гранд.