Президент «Аталанты» рассказал об обстоятельствах продажи Гомеса

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси сделал заявление об обстоятельствах продажи аргентинского полуащитника Алехандро Гомеса в «Севилью» зимой текущего года.

Напоминим, ранее Гомес и главный тренер бергамасков Джанпьеро Гасперини обвиняли друг-друга в попытке избиения.

«Мне очень не хочется снова возвращаться к этой теме, но «Аталанта» продала Алехандро Гомеса по моему желанию из-за грубого нарушения внутрикомандной дисциплины», - передаёт слова Перкасси официальный сайт клуба.

За «Севилью» со времени перехода Гомес отыграл 10 поединков, в которых отметился двумя голами.